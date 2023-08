Aktuell Land

170.000 Euro Schaden bei Diebstahlserie von Autoteilen

Drei Tatverdächtige sollen bei mehreren Diebstählen von Fahrzeugteilen im Stadtgebiet von Karlsruhe 130 Autos beschädigt und damit einen Schaden von insgesamt 170.000 Euro angerichtet haben. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, konnte der dritte Beschuldigte am Mittwoch (9.8.) ermittelt und festgenommen werden. Gegen ihn wurde noch am selben Tag ein Haftbefehl erlassen. Gegen zwei andere Männer hatte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe bereits zuvor Anklage erhoben.