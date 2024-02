Aktuell Land

17-Jähriger zerschlägt Glastür im ICE und verletzt Mann

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat in einem ICE auf dem Weg von Freiburg nach Basel eine Glastür mit einem Nothammer eingeschlagen und einen Zugbegleiter leicht verletzt. Er sei von Einsatzkräften der Bundespolizei beim Halt am Badischen Bahnhof in Basel aus dem Zug geholt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.