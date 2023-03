Aktuell Land

17-Jähriger nach mehreren Raubdelikten in U-Haft

Ein Jugendlicher soll mehrere Raubüberfälle an Verkehrsknotenpunkten in Überlingen und Friedrichshafen begangen haben. Zuletzt sei der 17-Jährige an einem Raub am Busbahnhof in Überlingen (Bodenseekreis) beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei den Beamten schon von zwei Delikten im Dezember und Januar am selben Bahnhof und am Hafenbahnhof in Friedrichshafen bekannt gewesen. Bereits Anfang Februar war laut Polizei ein Haftbefehl gegen ihn erlassen und in Vollzug gesetzt worden. Der 17-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.