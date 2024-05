Aktuell Land

17-Jähriger landet auf Flucht vor Polizei mit Auto in Acker

Ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogeneinfluss ist ein 17-Jähriger in Leonberg (Kreis Böblingen) auf der Flucht vor der Polizei mit dem Auto in einem Acker gelandet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte eine Streife den Autofahrer am späten Freitagabend kontrollieren, allerdings sei dieser weitergefahren.