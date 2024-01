Aktuell Land

17-Jähriger in U-Haft: Verdacht des versuchten Totschlags

Ein 17-Jähriger soll einen 21-Jährigen bei einem Streit in der Silvesternacht in Mannheim schwer verletzt haben. Er kam wegen Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach soll der Verdächtige zusammen mit mindestens vier Begleitern auf den 21-Jährigen eingeschlagen und -getreten haben. Danach habe er das Opfer mit Stichen an den Armen und am Oberkörper verletzt. Ein Zeuge hielt laut Polizei den 17-Jährigen am Tatort fest, die Begleiter flüchteten. Am Montag wurde Haftbefehl erlassen und der Jugendliche in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.