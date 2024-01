Aktuell Land

16 Jahre alter mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Ein 16-Jähriger soll einen Lieferwagen und ein Wohnmobil in Karlsruhe in Brand gesetzt haben - und das ist womöglich noch nicht alles. Die Ermittler prüfen nach Angaben vom Mittwoch, ob der Jugendliche auch für zwei Brände ebenfalls am Dienstagabend in Karlsruhe sowie für Fahrzeugbrände im November und Dezember in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) verantwortlich ist. Ein Richter sollte entscheiden, ob der Teenager in Untersuchungshaft muss.