16-jähriger Kassierer mit Waffe bedroht

Ein 16-jähriger Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in Wendlingen (Landkreis Esslingen) ist bei einem Raubüberfall mit einer Schusswaffe bedroht worden. Bei dem maskierten Täter soll es sich auch um einen Jugendlichen handeln, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er habe den Kassierer am Samstagabend mit der Waffe bedroht und Geld eingefordert. Der 16-Jährige händigte ihm mehrere Hundert Euro aus, mit denen der Räuber dann flüchtete.