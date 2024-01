Aktuell Land

16-Jähriger flüchtet im Auto vor der Polizei

Ein 16-Jähriger ohne Führerschein ist im Schwarzwald-Baar-Kreis mit dem Auto vor der Polizei geflohen. Nach Polizeiangaben vom Sonntag wollten die Beamten den Jugendlichen am Samstagabend in St. Georgen kontrollieren, weil ein Licht an seinem Fahrzeug defekt war.