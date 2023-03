Aktuell Land

150 Kommunen in Baden-Württemberg bei »Earth Hour« dabei

Rund 150 Kommunen in Baden-Württemberg wollen sich am Samstagabend an der weltweiten »Earth Hour« beteiligen. Die Umweltschutzorganisation WWF hat dazu aufgerufen, um 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter auszumachen und damit ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz zu setzen. Nicht nur zahlreiche Bürger in aller Welt knipsen dabei für eine Stunde die Lichter aus, sondern auch bekannte Bauwerke werden 60 Minuten lang nicht mehr angestrahlt.