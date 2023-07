Aktuell Land

150.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in Göppingen

Bei einem Wohnungsbrand in Göppingen sind rund 150.000 Euro Schaden entstanden. Am Mittwochmorgen bemerkten die Anwohnerinnen und Anwohner Brandgeruch und schwarzen Rauch und riefen die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung im zweiten Stock bereits in Flammen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten und wurden nicht verletzt.