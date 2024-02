Aktuell Land

1,5 Millionen Euro Schaden bei Saunabrand in Öhringen

Bei dem Brand einer Panoramasauna in einem Hallenbad in Öhringen (Hohenlohekreis) ist ein Schaden von schätzungsweise 1,5 Millionen Euro entstanden. Das teilte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen mit. Ersten Ermittlungen zufolge könnte die Brandursache ein Holzteil auf dem Saunaofen gewesen sein. Die Ermittlungen dazu dauern aber noch an.