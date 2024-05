Aktuell Land

1,5 Millionen Euro Schaden bei Brand von zwei Lagerhallen

Ein Brand in zwei Lagerhallen östlich von Ravensburg hat nach aktuellen Schätzungen der Polizei einen Schaden in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte, waren in den aneinandergrenzenden Hallen in Schlier unter anderem Baustoffe eines Bauunternehmens gelagert. Holz, Baumaschinen und Fahrzeuge samt Inventar brannten beinahe gänzlich ab. Verletzte gab es nicht.