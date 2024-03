Aktuell Land

15 Jahre alter Schüler soll Brand in Turnhalle gelegt haben

Ein 15 Jahre alter Schüler soll einen Brand in einer Turnhalle in Schwaben gelegt haben, in dessen Folge ein Handwerker verletzt wurde. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entstand bei dem Feuer in der Halle in Neu-Ulm Ende Februar ein Schaden von schätzungsweise mehr als 100.000 Euro. Der 56 Jahre alte Handwerker zog sich demnach bei einem Löschversuch eine Rauchvergiftung zu. Der mutmaßliche Täter sei vermutlich während des Schulunterrichts in der Halle gewesen.