15-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Die Polizei hat einen 15-Jährigen in Esslingen am Neckar (Kreis Esslingen) in Untersuchungshaft genommen. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Der Tatverdächtige soll in einer sechsköpfigen Gruppe auf zwei 15-Jährige losgegangen sein. Bei der Auseinandersetzung ging einer der 15-Jährigen zu Boden und wurde durch Tritte schwer verletzt. Der andere konnte fliehen und wurde leicht verletzt. Auch ein 24-Jähriger, der schlichtend dazwischengegangen war, wurde leicht verletzt.