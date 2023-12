Aktuell Land

15-Jähriger soll Freundin gewürgt haben: Ermittlungen laufen

Die Hintergründe für den mutmaßlichen Tötungsversuch eines 15-Jährigen an seiner gleichaltrigen Freundin in Ulm bleiben bis auf weiteres unklar. Die Polizei machte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Samstag keine neuen Angaben dazu. Der Jugendliche soll seine Freundin gewürgt haben. Er ist wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.