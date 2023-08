Aktuell Land

15-Jähriger soll Autos gestohlen haben: Untersuchungshaft

Weil er mehr als ein Dutzend Autos gestohlen und diese dann ohne Führerschein gefahren sein soll, ist ein 15-Jähriger von der Justiz in Untersuchungshaft genommen worden. Der Minderjährige wurde bereits am vergangenen Donnerstag in Kuchen (Landkreis Göppingen) festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam berichteten.