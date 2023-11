Aktuell Land

14 Tore von Kirkelökke: Handball-Löwen siegen in Lissabon

Die Rhein-Neckar Löwen haben ihre Erfolgsserie in der European League fortgesetzt. Der Handball-Bundesligist kam mit dem 36:35 (19:15) bei Benfica Lissabon am Dienstag zum dritten Sieg im dritten Spiel. Niclas Kirkelökke war mit 14 Treffern bester Torschütze für den deutschen Pokalsieger, der zuvor bereits IFK Kristianstad und HBC Nantes bezwungen hatte. Als Spitzenreiter der Gruppe A können die Mannheimer schon nächste Woche im Rückspiel gegen Benfica den Einzug in die Hauptrunde perfekt machen.