Aktuell Land

14 Mitarbeiter durch Schädlingsbekämpfungsmittel verletzt

14 Mitarbeiter eines Betriebs in Ulm sind durch ein Schädlingsbekämpfungsmittel verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hätten die Männer trotz Warnung am Samstagabend den betroffenen Teil des Gebäudes betreten.