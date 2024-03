Aktuell Land

14-jähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt

Ein 14 Jahre altes Mädchen ist in Stuttgart von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erfasste eine 38 Jahre alte Frau das Mädchen mit ihrem Wagen, als dieses plötzlich über die Fahrbahn rannte, mutmaßlich um einen Bus auf der anderen Straßenseite zu erwischen. Trotz Vollbremsung stieß das Auto am Freitagabend mit der 14-Jährigen zusammen. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.