Aktuell Land

14-Jähriger wegen Vorbereitung eines Anschlags festgenommen

Ein 14-Jähriger ist in Frankreich wegen der Vorbereitung eines islamistischen Anschlags in einer Ortschaft im Elsass direkt an der deutschen Grenze festgenommen worden. Bei dem islamistisch radikalisierten Jugendlichen habe die Polizei einen Sprengsatz sichergestellt, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Paris am Mittwoch. Der Zugriff erfolgte demnach am Dienstag in Rosenau, einem Ort in der Nähe der deutschen Stadt Lörrach auf der anderen Rheinseite. Medienberichten zufolge waren die französischen Sicherheitsbehörden erst vor einigen Tagen auf den Jugendlichen aufmerksam geworden. Dieser hatte demnach mit selbst gekauften Zutaten einen Sprengsatz gebastelt.