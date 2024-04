Aktuell Land

14-jähriger Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Ein 14 Jahre alter Junge ist mit seinem Mountainbike in Balingen (Zollernalbkreis) gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr er demnach eine Treppe an einer Schule hinab, verlor dabei die Kontrolle über das Rad und überschlug sich. Ein Sprecher der Polizei machte keine Angabe, ob der Junge einen Fahrradhelm getragen hatte.