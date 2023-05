Aktuell Land

14-Jähriger nach Tankstellenüberfällen in U-Haft

Nach zwei Tankstellenüberfällen in der vergangenen Woche in Friedrichshafen und Markdorf (Bodenseekreis) sitzt ein 14 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Die Beamten kamen nur kurz nach der zweiten Tat auf die Spur des Jugendlichen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Er wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.