14-Jähriger fährt mit Tempo 100 vor Polizei davon

NEUHAUSEN/FILDERN. Ein 14-Jähriger ist in einem Auto mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 Kilometern pro Stunde vor der Polizei geflüchtet. Mit dem Auto seiner Eltern war der Jugendliche in der Nacht zum Donnerstag in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Weil ein zunächst unbekannter Beifahrer aus dem fahrenden Auto sprang und davonlief, waren die Beamten auf den Wagen aufmerksam geworden.

Der Fahrer beschleunigte das Auto daraufhin auf etwa 100 Kilometer pro Stunde innerorts und ignorierte die Anhaltesignale der Polizeistreife. Auf glatter Fahrbahn verlor der Jugendliche die Kontrolle über das Auto und prallte gegen einen Begrenzungsstein. Niemand wurde verletzt. Der 14-Jährige müsse nun mit Konsequenzen durch das Jugendstrafrecht rechnen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. (dpa)