13 Leichtverletzte bei Kellerbrand - darunter sechs Kinder

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Mannheim-Neckarau sind 13 Menschen, darunter sechs Kinder, leicht verletzt worden. Sie wurden mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach war das Feuer in der Nacht zum Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache in einem Lagerraum im Keller des Gebäudes ausgebrochen.