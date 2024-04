Aktuell Land

13-Jährige soll Reizgas an Mannheimer Schule versprüht haben

Eine 13-Jährige soll Reizgas auf der Toilette einer Schule in Mannheim versprüht haben. 18 Schüler klagten am Donnerstag über kurzzeitige Atembeschwerden und leichten Husten, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden durch Rettungskräfte betreut. Eine Behandlung im Krankenhaus sei nicht notwendig gewesen. Die Kinder wurden an ihre Eltern übergeben.