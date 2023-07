Aktuell Land

13-Jährige bei mutmaßlichem Trickbetrug erwischt

Die Polizei hat eine 13-Jährige auf frischer Tat ertappt, als sie mutmaßlich für einen Trickbetrug Geld abholen wollte. Die Beamten brachten das Mädchen in eine Jugendschutzeinrichtung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 61-Jährige erhielt am Donnerstag einen Anruf eines angeblichen Polizisten, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursachte habe und sie eine Kaution bezahlen müsse. Die Frau ging zum Schein darauf ein und alarmierte die Polizei, die die junge mutmaßliche Abholerin in Gewahrsam nahmen.