1:1 in Ingolstadt: Später Ausgleich lässt Waldhof zittern

Wenige Minuten haben dem SV Waldhof Mannheim gefehlt, um Sabrina Wittmann vom FC Ingolstadt die Premiere als erste Cheftrainerin einer deutschen Männer-Profimannschaft zu vermiesen. In der 3. Fußball-Liga mussten sich die Mannheimer am Sonntagabend auswärts nach einem Gegentor in der Nachspielzeit mit einem 1:1 (0:1) begnügen.