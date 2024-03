Aktuell Land

100 Millionen Euro für Bauprojekte im ländlichen Raum

Das Land Baden-Württemberg stellt für Bauprojekte im ländlichen Raum in diesem Jahr rund 104 Millionen Euro zur Verfügung. Unterstützt würden mehr als 1100 Projekte in 429 Gemeinden, sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU) am Freitag in Stuttgart. Mit den Fördergeldern würden Investitionen in Höhe von gut 750 Millionen Euro ausgelöst.