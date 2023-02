Aktuell Land

100.000 Euro Schaden bei Hausbrand in der Bodensee-Region

Rund 100.000 Euro Schaden sind bei einem Hausbrand in Allensbach (Kreis Konstanz) entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Dachstuhl des Hauses am Sonntagnachmittag möglicherweise durch Funken aus dem Kamin in Brand geraten. Die Beamten vermuten, dass diese vom Wind unter die Ziegel gedrückt wurden. Um den Brand zu löschen, musste die Feuerwehr nach Polizeiangaben einen Teil des Daches abdecken. Weil sich ein Glutnest in der Dämmung des Dachstuhls erneut entzündete, musste die Feuerwehr in der Nacht zu Montag dann erneut ausrücken. Verletzt wurde niemand.