100.000 Euro Schaden bei Brand in Pizzeria

Bei einem Brand in einer Pizzeria in Triberg im Schwarzwald ist ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden. Da die Pizzeria bereits geschlossen war und das Feuer nicht auf die darüberliegenden Wohnungen übergriff, wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der Schankraum brannte bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag komplett aus. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.