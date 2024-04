Aktuell Land

10.000 Schuss Munition: Waffenarsenal bei Razzia entdeckt

Die Polizei hat bei einer Razzia in Schöntal (Hohenlohekreis) im Haus eines mutmaßlichen Drogendealers ein großes Waffenarsenal gefunden. Die Beamten hätten dort ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole sowie etliche weitere Waffen sichergestellt, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Außerdem sollen die Ermittler bei der Durchsuchung am 11. April mehr als 10.000 Schuss Munition sowie Drogen gefunden haben.