Bitte aktivieren Sie Javascript

Dinkci kam für Werder bisher 25 Mal in der Bundesliga und 21 Mal in der zweiten Liga zum Einsatz. Dabei erzielte er in der ersten Liga ein Tor. »Mit ihm haben wir eine weitere Option in der Offensive und noch dazu einen weiteren hungrigen und entwicklungsfähigen Spieler«, erklärte FCH-Bereichsleiter Sport, Robert Strauß.

FCH-Mitteilung

Werder-Mitteilung