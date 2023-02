Aktuell Land

Überseecontainer mit gefährlichem Müll aus Verkehr gezogen

Die Wasserschutzpolizei hat am Rheinhafen in Kehl (Ortenaukreis) einen mit gefährlichem Abfall beladenen Seecontainer gestoppt. Die Beamten stellten fest, dass die Ladung - vorwiegend Altreifen, Elektro-Kleingeräte und Alttextilien - nicht in den Frachtdokumenten aufgeführt war, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte.