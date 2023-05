Aktuell Land

Überraschungssieg beim Grand Prix Special in Mannheim

Stefan Lehfellner und Renate Voglsang aus Österreich haben den deutschen Dressurreitern beim Grand Prix Special in Mannheim die Schau gestohlen. Lehfellner und Roberto Carlos gewannen am Montag auf dem Maimarkt-Turnier mit 71,808 Prozent, Voglsang und Fuerst Ferdinand Zur Fasanenhoehe belegten den zweiten Platz. »Ich hätte nicht gedacht, dass sich mein Pferd so schnell akklimatisiert«, sagte der Überraschungssieger, der beim Grand Prix am Vortag auf dem siebten Rang gelandet war.