Überraschung in Kuppelshow: »Bachelor« entscheidet sich um

Überraschung in der RTL-Kuppelshow: »Bachelor« David Jackson hat sich nach dem großen Finale noch einmal umentschieden. Wie er in der am Mittwochabend ausgestrahlten Episode der Sendung verriet, ist er inzwischen mit der Zweitplatzierten Lisa zusammen - und nicht mit Siegerin Angelina. »Es ging über einen Umweg«, sagte der 32-Jährige.