Aktuell Land

»Überfordert uns alle«: Boris Palmer zum Glatteis

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat auf Instagram zur Vorsicht wegen des Glatteises aufgerufen. Unter einem Foto eines Pylons auf dem teils gefrorenen Marktplatz von Tübingen schrieb er am Mittwoch: »Das überfordert uns alle«. Reihenweise seien am Morgen die Menschen auf den Gehwegen umgefallen, schreibt Palmer. Die Stadtbaubetriebe würden alles tun, was sie können.