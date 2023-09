Aktuell Land

Überfallversuch: Angestellte verjagt Unbekannten

Bei einem versuchten Überfall in einem Discounter im Landkreis Ludwigsburg hat eine Angestellte einen bewaffneten Unbekannten in die Flucht geschlagen. Der maskierte Täter hatte am Donnerstag mit einer Schusswaffe das Geschäft in Besigheim betreten und von der Mitarbeiterin Bargeld gefordert, wie die Polizei mitteilte. Die Frau drohte demnach, die Polizei zu rufen - woraufhin der Täter auf dem Absatz kehrt machte und zu Fuß die Flucht ergriff.