Überfall mit gefesselten Angestellten: Verdächtige in U-Haft

Nach dem bewaffneten Überfall mit zwei gefesselten Angestellten in einem Supermarkt in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) sitzen die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Gegen sie wird wegen schweren Raubes ermittelt.