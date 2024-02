Aktuell Land

Überfall auf Geldtransporter vorgetäuscht? Männer in U-Haft

Weil sie einen Überfall auf einen Geldtransporter in Ludwigsburg vorgetäuscht haben sollen, sitzen zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens im Alter von 24 und 42 Jahren in Untersuchungshaft. Im Zuge der Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen das Duo erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ihnen wird Diebstahl mit Waffen vorgeworfen. Bei Durchsuchungen am Dienstag wurden Mobiltelefone und Datenträger sichergestellt. Die müssten nun ausgewertet werden. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.