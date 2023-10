Aktuell Land

Über 8000 Arbeitnehmer bis Juli von Insolvenzen betroffen

Wegen der Insolvenzen ihrer Arbeitgeber aus dem Südwesten mussten in den vergangenen Monaten Tausende Menschen um ihren Job bangen. Von Januar bis Juli waren 8311 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Unternehmensinsolvenzen betroffen. Bei der Zahl dürfte es sich jedoch um eine Untergrenze handeln, da nicht in allen Fällen die Anzahl der betroffenen Arbeitsplätze gemeldet wurde, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte.