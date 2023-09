Aktuell Land

Über 60.000 Euro Schaden nach Zusammenstößen mit S-Bahnen

Bei zwei Zusammenstößen zwischen Autos und Straßenbahnen in Ulm ist ein Gesamtschaden von über 60.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde am Freitag ein Autofahrer leicht verletzt. Fahrgäste der S-Bahnen blieben laut einem Sprecher unverletzt. Die S-Bahnen konnten nach den Zusammenstößen weiterfahren.