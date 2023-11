Aktuell Land

Über 30 Menschen bei unerlaubter Einreise gestellt

Die Bundespolizei hat in einer Straßenbahn bei Weil am Rhein 35 Menschen entdeckt, die unerlaubt nach Deutschland einreisen wollten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befanden sich sechs Familien und mehrere Einzelpersonen in insgesamt zwei Bahnen, um die Grenze aus der Schweiz nach Deutschland zu überqueren. Darunter waren unter anderem 19 Minderjährige, hieß es. Gegen die Strafmündigen der Gruppe wurden Verfahren wegen unerlaubter Einreise eingeleitet.