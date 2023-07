Aktuell Land

Über 250.000 Blitze in der ersten Jahreshälfte im Südwesten

In der ersten Jahreshälfte hat es in Baden-Württemberg Zehntausende Male geblitzt. Insgesamt zählte das Blitzmesssystem im Südwesten 253.021 Blitze, wie das Münchner Blitzortungsunternehmen Nowcast am Dienstag in München mitteilte. Der Landkreis mit der höchsten Blitzdichte in Baden-Württemberg war demnach Ulm mit 20,8 Blitzen pro Quadratkilometer; deutschlandweit war Fürstenfeldbruck in Bayern mit 31,4 Blitzen pro Quadratkilometer Spitzenreiter.