Österreichischer Alpenverein: Hohe Kosten bei Bergung

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Deutschland und der Schweiz seien die Kosten für eine Bergung durch einen Helikopter etwas niedriger. In Deutschland habe die Bergung bei 40 Flugminuten zuletzt rund 3100 Euro gekostet. In der Schweiz seien im Vorjahr durchschnittliche Kosten in Höhe von 3700 Euro auf Verunfallte zugekommen, so der ÖAV. Alpinunfälle machten in Österreich einen spürbaren Anteil aller Rettungsflüge aus. So haben den Angaben zufolge im Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 zwölf Prozent aller Flüge - also mehr als 4300 - solchen Einsätzen gegolten.

Pressemitteilung des ÖAV