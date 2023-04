Aktuell Land

Ölleitung fängt Feuer - Explosion auf Firmengelände

Bei einem Brand auf einem Firmengelände in der Nähe von Ulm ist es zu einer Explosion gekommen. Die Ölleitung einer Halle habe Feuer gefangen, teilte die Polizei am Montag mit. Den Angaben zufolge wurde bei dem Brand am Sonntagmorgen in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) niemand verletzt.