Aktuell Land

Ölgemisch gelangt aus Jauchegrube in Kanalisation

Ein Öl-Benzingemisch ist in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) in die Kanalisation gelangt. Passanten hatten am Samstagmorgen im Ortsteil Öfingen festgestellt, dass der Talbach am südlichen Ortsrand stark nach Heizöl roch, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Außerdem stellten sie einen Ölfilm auf dem Gewässer fest.