Ökonom Felbermayr: Wachstum reicht für Klimawende nicht aus

Deutschland und Österreich dürften nach Einschätzung des Ökonomen Gabriel Felbermayr in der zweiten Jahreshälfte mit einer wieder leicht anspringenden Konjunktur rechnen. Doch das Wachstum werde nicht ausreichen, um die Transformationsprozesse weg von fossilen Energieträgern zu finanzieren, sagte der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) am Mittwoch in Wien. Das Problem sei die Nachfrage. »Das Wachstum kommt 2025 zurück, wenn es diese psychologische Stimmungsumkehr« bei Haushalten und Unternehmen gebe, so der Experte.