Zwei Verletzte nach heftigem Auffahrunfall auf der B27 bei Hechingen

HECHINGEN. Zwei Personen sind bei einem heftigen Auffahrunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der B27 verletzt worden, berichtet die Polizei. Eine 21-Jährige war gegen 5.40 Uhr mit einem VW Polo auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte sie etwa 300 Meter vor der Ausfahrt Hechingen-Süd ins Heck des vorausfahrenden Fiat Punto einer 25 Jahre alten Frau. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Fiat im Anschluss zunächst gegen die rechte Leitplanke prallte, dann gegen die Mittelleitplanke abgewiesen wurde und letztendlich auf der linken Fahrspur zum Endstand kam.

Beide Fahrerinnen zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ein 33-jähriger Beifahrer in dem Punto war nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 11.500 Euro.

Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt. Weiterhin kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der beiden Pkw und der Straßenreinigung musste die B 27 in Fahrtrichtung Balingen für 30 Minuten komplett und anschließend für 60 Minuten einspurig gesperrt werden. Gegen 7.30 Uhr war die Bundesstraße wieder frei befahrbar. (pol)