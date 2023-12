Zwei Verletzte bei schwerem Unfall bei Ammerbuch-Breitenholz

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an.

AMMERBUCH. Zwei Verletzte und Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der B296 ereignet hat.

Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 46-Jähriger gegen 11.50 Uhr mit einem Mercedes Citan von der Kreisgrenze in Richtung Entringen unterwegs. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Citan mit dem entgegenkommenden Pkw einer 41-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der 46-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen, die 41-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Personentransport zum Einsatz.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste die B296 zwischen den Einmündungen zur K6916 bis etwa 13.45 Uhr voll gesperrt werden. (pol)