Zwei Promille: 31-Jährige verursacht Unfall in Lichtenstein

LICHTENSTEIN. Der Führerschein einer 31-jährigen Pkw-Lenkerin wurde am späten Freitagabend beschlagnahmt, nachdem diese alkoholisiert einen Verkehrsunfall in Unterhausen verursacht hatte. Die Frau befuhr laut Polizei gegen 23.55 Uhr mit ihrem VW die Kirchstraße in Richtung Rathausplatz.

Hierbei übersah sie den vor ihr fahrenden Pkw einer 41-jährigen Fahrzeuglenkerin und fuhr auf diesen auf. Während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin feststellen, wonach ein Atemalkoholwert von knapp zwei Promille gemessen wurde. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. An beiden Pkw entstand geringer Sachschaden. (pol)